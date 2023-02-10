Москва, , 12:53 — REGNUM В последнее время всё громче и громче звучат призывы западных стран к расчленению России. Об этом 10 февраля после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Те, кто пытаются контролировать всю международную повестку дня, те, кто пытаются контролировать и мирохозяйственные связи, и всю международную политику […] решили перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера», ― подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что эти страны решили нанести России стратегическое поражение, они открыто декларируют цель уничтожить Россию или максимально её ослабить.

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При этом российский министр выразил уверенность, что Россия выйдет из этого противостояния ещё более окрепшей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада делают попытки подавления суверенных самостоятельных центров развития и пытаются уничтожить Россию.

Журналист Иджинио Поло в статье для Rebelion писал, что американская элита мечтает о разделении России, чтобы захватить нефть и другие ресурсы. По его словам, «жадные и кровожадные американские бизнесмены», пользуясь нехваткой энергоносителей в Европе, «спекулируют победой на Украине, чтобы захватить ещё один огромный кусок Восточной Европы».