Вашингтон, , 12:48 — REGNUM Американский фигурист русского происхождения Максим Наумов в беседе со «Спорт-Экспресс» рассказал об использовании русского языка в своей повседневной жизни в Соединенных Штатах Америки.

«Извиняюсь, если я скажу что-то не так, постараюсь по максимуму. Когда я с родителями жил дома, то по-русски говорил постоянно, на тренировках то же самое. Сейчас уже забываю, но стараюсь держать русский язык в памяти. Я еще работаю с тренером Гаретом Лукашем, но с папой и мамой тоже», — сказал Наумов.

Напомним, что после короткой программы на чемпионате «Четырех континентов» Максим Наумов с 76 баллами идет в группе лидеров.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в отношении тренера по фигурному катанию Андрея Уварова было возбуждено уголовное дело.

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