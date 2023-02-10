Турция, 10 февраля, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Спасатели МЧС обнаружили под завалами в турецкой провинции Хатай тело еще одного россиянина. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС Российской Федерации.

Shadati/XinHua/Global Look Press Последствия землетрясения в провинции Хатай, Турция

По информации источника, мужчина является мужем и отцом ранее обнаруженных женщины и ребенка: «В ходе работ обнаружили мужчину без признаков жизни. Предположительно, это муж и отец ранее найденных женщины и ребенка».

Ранее сообщалось, что в ходе аварийно-спасательных работ из-под завалов обрушившегося в результате землетрясения в провинции Хатай дома были извлечены тела двоих граждан Российской Федерации.

Напомним, что, по последним данным, число погибших при землетрясении в Турции составляет 18 342 человека.