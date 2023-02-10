Хмельницкий, Украина, 10 февраля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Часть города Хмельницкого на Украине обесточена после взрыва. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Сергей Гамалий.

Дарья Драй ИА REGNUM ЛЭП

«Часть города без электроснабжения», — говорится в сообщении.

По его словам, ожидаются перебои в водоснабжении.

Ранее глава города Александр Симчишин сообщил о взрывах в Хмельницком.

Отметим, что в Минобороны РФ пока не подтверждали случаи атаки по городу Хмельницкому. В последнее время со стороны прокиевских СМИ поступает много недостоверных сообщений по поводу атак.