Винница, Украина, 10 февраля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Винницкой области снова прогремели взрывы, сообщает 10 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О взрывах во Львовской и Ивано-Франковской областях сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

При этом глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в своём телеграм-канале сообщает о работе украинской системы ПВО и предупреждает о возможных перебоях с электроснабжением.

О работе систем ПВО в Ивано-Франковской области также сообщила в своём телеграм-канале глава местной администрации Светлана Онищук.

Напомним, в ряде регионов Украины сообщается о взрывах. Так, взрывы подтвердили власти Львова и Киева. Российское Минобороны о массированных ударах по украинским энергообъектам не сообщало.