ВСУ 9 февраля пытались нанести удары дронами по позициям пограничников и военных в Брянской области

Брянск, , 12:34 — REGNUM В четверг, 9 февраля, вооружённые формирования Украины предприняли несколько попыток нанести удары с использованием беспилотников по позициям российских пограничников и военных в Брянской области. Об этом 10 февраля сообщил знакомый с ситуацией источник ИА REGNUM.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в 13:05 мск 9 февраля в дежурную часть УМВД России по Брянской области из УФСБ России по Брянской области поступила информация о том, что на расстоянии около 850 метров от позиций пограничного управления (ПУ) ФСБ, расположенных возле населённого пункта Зёрново Суземского района Брянской области (1,6 км от границы с Украиной), с квадрокоптера был сброшен неустановленный боеприпас, предположительно «ВОГ-17» (боеприпас для гранатомёта). В результате инцидента не было пострадавших и разрушений.

Также источник добавил, что в 13:15 мск 9 февраля в дежурную часть УМВД России по Брянской области из УФСБ России по Брянской области поступила информация, что около населённого пункта Ломаковка Стародубского района Брянской области (1,5 км от от границы с Украиной) по позициям ПУ ФСБ с квадрокоптера также был сброшен неустановленный боеприпас, предположительно «ВОГ-17». В результате инцидента также никто не пострадал и не было разрушений.

Кроме того, он уточнил, что позднее, в 15:10 мск 9 февраля, прилетевший со стороны Украины (предположительно села Казачья Лопань Харьковского района Харьковской области, около 4000 метров от границы с РФ) на территорию России квадракоптер сбросил на позиции Вооружённых сил РФ и ПУ ФСБ, расположенных на участке местности на расстоянии 2500 метров от села Журавлевка Белгородского района Белгородской области (700 метров от границы с Украиной) неустановленный боеприпас, также, предположительно «ВОГ-17». В результате атаки российский военнослужащий получил осколочные ранения ног и был доставлен в медицинское учреждение, разрушений в результате удара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы.