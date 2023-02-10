Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал заведомо неприемлемыми выдвигаемые украинской стороной «мирные» инициативы, сообщают РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Мирный план Зеленского — это просто насмешка», — сказал Небензя.

По его словам, украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Небензя ранее заявил, что Россия не видит никаких предпосылок к диалогу со стороны Киева.