Постпред РФ при ООН Небензя назвал «насмешкой» мирный план Зеленского
Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 12:34 — ИА Регнум. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал заведомо неприемлемыми выдвигаемые украинской стороной «мирные» инициативы, сообщают РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Владимир Зеленский
«Мирный план Зеленского — это просто насмешка», — сказал Небензя.
По его словам, украинские инициативы, будь то некая «формула мира» или «саммит мира», являются очевидными пустышками.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть свой «план достижения мира», состоящий из 10 пунктов.
Как сообщало ИА REGNUM, постпред РФ при ООН Небензя ранее заявил, что Россия не видит никаких предпосылок к диалогу со стороны Киева.