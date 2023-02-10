Губернатор Брянской области сообщил об обстреле ВСУ Суземского района
Суземский район, Брянская область, 10 февраля 2023, 12:32 — REGNUM Украинские артиллерийские подразделения утром 10 февраля обстреляли Суземский район Брянской области. В результате обстрела разрушены два дома, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома», — написал глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.
Как отметил Богомаз, в настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы. После проведения ими необходимых мероприятий будет произведена оценка ущерба, нанесенного гражданскому населению.
Напомним, утром 10 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о второй за последние два дня атаке ВСУ международного аэропорта в Брянске. Беспилотники со взрывчаткой, летевшие на малой высоте, были сбиты средствами ПВО РФ.
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