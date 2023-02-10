Суземский район, Брянская область, 10 февраля, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Украинские артиллерийские подразделения утром 10 февраля обстреляли Суземский район Брянской области. В результате обстрела разрушены два дома, никто из жителей не пострадал. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома», — написал глава субъекта РФ в своем телеграм-канале.

Как отметил Богомаз, в настоящее время на месте обстрела работают оперативные службы. После проведения ими необходимых мероприятий будет произведена оценка ущерба, нанесенного гражданскому населению.

Напомним, утром 10 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о второй за последние два дня атаке ВСУ международного аэропорта в Брянске. Беспилотники со взрывчаткой, летевшие на малой высоте, были сбиты средствами ПВО РФ.