Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин снял с поста посла России в Мексике Виктора Коронелли и назначил на эту должность Николая Софинского. Соответствующие указы были обнародованы 10 февраля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Назначить Николая Софинского чрезвычайным и полномочным послом РФ в Мексиканских Соединённых Штатах», — говорится в указе.

Стоит отметить, что Коронелли был послом в Мексике с июня 2018 года. Ранее он семь лет был послом в Аргентине, где помог раскрыть банду наркоторговцев.

Софинский с февраля 2011 по январь 2015 года был послом в Перу. С января 2018 по октябрь 2020 он был послом в Уругвае.

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