Москва, 10 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Попытки Запада расчленить Россию не увенчаются успехом. Об этом 10 февраля после церемонии возложения цветов к мемориальным доскам по случаю Дня дипломатического работника заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что «те, кто пытаются контролировать всю международную повестку», решили нанести России стратегическое поражение или максимально её ослабить.

«Ясно, что мы не только выстоим, но выйдем из этого противостояния ещё более окрепшие, ещё более убежденными в том, что необходимо выстраивать международные отношения на справедливой, равноправной основе, как того требует Устав Организации Объединённых Наций», ― подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что западные коллеги в настоящее время пытаются подорвать Устав ООН, «навязывая миру не международное право, универсально применимое, а свои собственные правила».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны хотят обескровить и расчленить Россию, а затем подчинить её себе. Дипломат подчеркнул, что Россия всегда в боях отстаивала свое право на свободу и право определять путь самостоятельно. Небензя отметил, что российский народ готов и дальше отстаивать интересы своей страны и защищать слабых.