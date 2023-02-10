Мэр Львова заявил о взрывах в городе
Львов, Украина, 10 февраля, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Взрывы слышны во Львове, написал 10 февраля глава города Андрей Садовый в своём телеграм-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Львов
«Во Львове слышны взрывы, — пишет Садовый. — Работает [система] ПВО».
Напомним, в ряде украинских городов заявили о взрывах и работе систем ПВО. О взрывах, в частности, сообщил глава Киева Виталий Кличко.
Минобороны РФ не подтвердило информацию об ударах по объектам в украинских регионах.