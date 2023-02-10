Москва, , 12:24 — REGNUM Плохое состояние здоровья фигуриста Романа Костомарова может привести к разрушению печени и почек. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщили в эфире Пятого канала.

Фигурист Роман Костомаров © Екатерина Чеснокова/ РИА Новости

Отмечается, что осложнения с сердцем и сосудами у фигуриста возникли из-за гангрены. Кроме того, за последние несколько дней у Костомарова серьезно повысился риск инсульта.

В случае если врачам удастся спасти жизнь олимпийского чемпиона, Костомаров до конца своих дней будет должен принимать принимать лекарства, а также находиться под наблюдением врачей.

Во вторник, 7 февраля, в СМИ появилась информация, что врачам пришлось ампутировать обе стопы фигуриста, целью чего было предотвращение распространения некроза. Позднее сообщалось, что Костомаров дал разрешение на ампутацию пальцев рук.

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