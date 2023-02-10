Медведев считает, что Байден по рассеянности может развязать третью мировую войну

Москва, , 12:29 — REGNUM Президент США Джо Байден является «стариком», но собирается баллотироваться на второй срок, что представляет угрозу для всего мира. Об этом 10 февраля сообщил в своём телеграм-канале зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что все увидели, как американский президент путается в названиях, именах и датах, а также может заблудиться в своем офисе и оставляет секретные документы в личном гараже.

«Потратил на неизвестную рядовым американцам разваливающуюся страну больше ста миллиардов долларов», — подчеркнул Медведев.

Зампредседателя Совбеза также указал на то, что Байден просчеты в экономической политике объясняет «происками» России.

«Может (Байден) по рассеянности начать третью мировую войну», — пришёл к выводу российский политик.

Медведев также добавил, что в США прогрессирующая деменция не мешает избираться на пост президента страны.

Напомним, Байден 8 февраля сообщил, что пока ещё не принял окончательного решения по возможному участию в следующих президентских выборах. На заявление журналиста, что соцопросы показывают недовольство двух третьих населения политикой Байдена, он сказал: «Не имеет значения».

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