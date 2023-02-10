Украина, 10 февраля, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Запорожье прогремели взрывы, сообщил 10 февраля в своем телеграм-канале секретарь местного горсовета Анатолий Куртев.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

«Воздушная тревога в Запорожская область», — написал он.

Согласно сообщению Куртева, зафиксировано 17 ударов, повреждены объекты энергетической и промышленной инфраструктуры. В городе действуют почасовые стабилизационные отключения. Никто из людей не пострадал, пишет Куртев.

«Зафиксировано два прилета», — говорится в последнем опубликованном Анатолием Куртевым сообщении.

В Минобороны РФ пока не подтверждали случаи атаки по инфраструктуре подконтрольной Киеву территорий. Со стороны прокиевских СМИ в последнее время поступает много недостоверных сообщений по этому поводу.