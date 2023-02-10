Киев, , 12:20 — REGNUM В Винницкой области Украины утром 10 февраля были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал 5. ua в своем телеграм-канале. С утра этот телеканал также сообщил об объявлении воздушной тревоги по всей территории Украины.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По сообщениям СМИ, взрывы также были слышны в Одесской, Полтавской областях, Киеве, Харькове, Кривом Роге и других районах Украины.

Стоит отметить, что эту информацию в Министерстве обороны Российской Федерации в настоящее время не подтверждают. Что касается украинских СМИ, то зачастую они отличаются публикацией недостоверных материалов.

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