Киев, 10 февраля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. В Винницкой области Украины утром 10 февраля были зафиксированы взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал 5. ua в своем телеграм-канале. С утра этот телеканал также сообщил об объявлении воздушной тревоги по всей территории Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По сообщениям СМИ, взрывы также были слышны в Одесской, Полтавской областях, Киеве, Харькове, Кривом Роге и других районах Украины.

Стоит отметить, что эту информацию в Министерстве обороны Российской Федерации в настоящее время не подтверждают. Что касается украинских СМИ, то зачастую они отличаются публикацией недостоверных материалов.