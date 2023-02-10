Москва, 10 февраля, 2023, 12:19 — ИА Регнум. В этом году сохраняется риск снижения добычи Россией нефти, сообщил 10 февраля журналистам вице-премьер Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Да, есть такие риски, — заявил Новак. — Но мы будем в ближайшее время их оценивать».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 5 февраля вступил в силу потолок цен на российские нефтепродукты, введённый недружественными странами.

Потолок цен на российскую нефть, транспортируемую морем, страны ЕС, G7 и Австралия ввели с 5 декабря. С этого же момента действует эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти.