В МИД РФ заявили, что Москва готова сотрудничать с Казахстаном по строительству АЭС

Москва, , 12:12 — REGNUM В любом удобном для властей Казахстана формате готова сотрудничать по строительству атомной электростанции (АЭС) в республике Россия. Об этом 10 февраля заявил глава третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

АЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наши партнёры заинтересованы в осваивании передовых технологий в этой сфере. Россия готова к сотрудничеству в любом комфортном для них формате, в том числе к многосторонней кооперации», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также российский дипломат уточнил, что в настоящее время ведётся согласование параметров и финансовой модели проекта.

При этом Стерник добавил, что, наряду с экономичностью и надежностью российского дизайна станции, одной из привлекательных сторон проекта являются такие «мультипликативные эффекты», как передача Казахстану передовых технологий, формирование в республике корпуса собственных компетентных кадров, создание новых рабочих мест, а также развитие сопутствующей экономической и социальной инфраструктуры.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля в Казахстане были введены новые требования для оформления постоянного проживания для иностранцев.