Москва, , 12:09 — REGNUM Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости в пятницу, 10 февраля, заявил, что западные санкции не позволяют России реализовывать продуктовую сделку.

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя © МИД РФ/РИА Новости

«За уже более чем полгода действия меморандума Россия — ООН по этой линии не было отправлено ни одного «зернышка» и почти ничего из удобрений», — отметил Небензя.

Также постпред РФ при ООН отметил, что, несмотря на происходящее, все признают высокий спрос на российскую продукцию и удобрения. Напомним, что зерновую сделку представители России, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций подписали 22 июля 2022 года.

Ранее заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко обвинял Европейский союз в невыполнении своих обещаний по снятию ограничений для экспорта российского зерна и удобрений.

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