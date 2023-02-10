Харьков, Украина, 10 февраля, 2023, 12:07 — ИА Регнум. По объекту критической инфраструктуры в Харькове 10 февраля нанесён удар. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

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«Около 10 часов утра ещё один удар по критической инфраструктуре Харькова. Сегодня могут быть перебои со светом и другими коммунальными услугами», ― указал в сообщении в телеграм-канале глава городской администрации.

Как добавили в компании «Харьковские теплосети», утренние ракетные атаки нанесли ущерб системе теплоснабжения города, возникли перебои с энергоснабжением. Около 1000 многоквартирных домов в Харькове остались без тепла и горячей воды. Ряд котельных оперативно были переключены на питание от генераторов. Специалисты ведут восстановительные работы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля глава местной военной администрации Олег Синегубов заявил о нанесённых ударах по критической инфраструктуре Харьковской области. По его словам, было зафиксировано, что вызвало перебои с электроэнергией в нескольких районах.

Добавим, что от Министерства обороны России пока не поступало информации о нанесении ударов по критической инфраструктуре Украины.