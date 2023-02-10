Париж, 10 февраля, 2023, 11:59 — ИА Регнум. Новость о том, что президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил лишить президента России Владимира Путина ордена Почетного легиона, высмеяли читатели французской газеты Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По мнению многих пользователей, ценность этой награды уже давно является сомнительной, а потому такое решение Макрона является бессмысленным.

«Бедный Путин, он будет травмирован, как он это перенесёт!» — сыронизировал читатель с ником charly bravo 58.

«Как? Лишится ли он своей шоколадной медали? Трепещите, Путин…» — поддержал его другой анонимный пользователь.

«Их уже лишили «Евровидения». Не заходите слишком далеко!» — пошутил JustAnIdee.

«Макрон умеет бить по больному! Путин никогда не оправится», — добавил читатель Redge One.

«Макрону пришлось очень-очень крепко сжать свои маленькие кулачки, чтобы принять это решение», — отметил пользователь с ником Pignon.

«Это украшение больше не имеет большой ценности, им злоупотребляют. И Путин почувствует всю нелепость этого решения, если оно будет реализовано», — констатировал читатель Cyrano.

Отметим, кавалер Большого креста является высшим званием ордена Почетного легиона, который был вручён российскому лидеру в 2006 году Жаком Шираком (президентом Франции в то время) .

Орден Почетного легиона, учреждённый императором Наполеоном Бонапартом в 1802 году, является во Франции высшим знаком отличия, почёта и официального признания особых заслуг. Решение о лишении такой награды принимается президентом Франции, являющимся великим магистром ордена, совместно с канцелярией ордена.