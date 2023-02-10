Хмельницкий, Украина, 10 февраля, 2023, 11:58 — ИА Регнум. Взрыв прогремел 10 февраля в Хмельницком, написал глава города Александр Симчишин в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«Возможны перебои с электроэнергией и другими коммунальными услугами», — сообщает Симчишин.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Хмельницкой области заявили, что ударом сегодня в регионе повреждён объект критической инфраструктуры.