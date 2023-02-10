Жители Германии возмутились заявлениями Зеленского об оказании им давления на Шольца

Берлин, , 11:54 — REGNUM Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что ему приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок немецкого оружия Киеву, вызвали волну негативных комментариев со стороны читателей немецкой газеты Die Welt.

Олаф Шольц Иван Шилов © ИА REGNUM

Большинство пользователей сочли такого рода слова Зеленского наглостью и выказались за то, чтобы Германия перестала оказывать какую-либо помощь Киеву.

Как отметил пользователь с ником Wolf P, назвавший украинского президента «бессовестным», ФРГ приняла у себя сотни тысяч жителей Украины, вложила в её поддержку огромные деньги, тренировала военных ВСУ, однако Зеленской ведёт себя, по его мнению, всё более нагло.

«С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку [Киева]!», — написал он.

«Тогда мы должны заставить Шольца прекратить помогать этому парню! Какая дерзость!», — поддержал его читатель Reiner P.

«Что он возомним о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!», — также возмутился Frauke W.

«Обычно в таких случаях в Министерстве иностранных дел теперь должны вызвать посла Украины и четко предупредить его. Я требую немедленного прекращения любой военной и финансовой помощи. Ради блага немецкого народа», — добавил читатель Didy H.

«Бездонная яма Зеленского. Он невыносим. Сейчас он несет ответственность за массовую гибель своих солдат. Только мирные переговоры помогут, но ему не хватает дипломатических способностей», — констатировал пользователь Helmut V.

Отметим, 9 февраля Зеленский заявил в интервью Der Spiegel, что ему якобы «приходится заставлять» Шольца оказывать помощь Киеву.