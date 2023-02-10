Берлин, 10 февраля, 2023, 11:54 — ИА Регнум. Заявления украинского президента Владимира Зеленского о том, что ему приходится оказывать давление на канцлера Германии Олафа Шольца для поставок немецкого оружия Киеву, вызвали волну негативных комментариев со стороны читателей немецкой газеты Die Welt.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

Большинство пользователей сочли такого рода слова Зеленского наглостью и выказались за то, чтобы Германия перестала оказывать какую-либо помощь Киеву.

Как отметил пользователь с ником Wolf P, назвавший украинского президента «бессовестным», ФРГ приняла у себя сотни тысяч жителей Украины, вложила в её поддержку огромные деньги, тренировала военных ВСУ, однако Зеленской ведёт себя всё более нагло.

«С меня хватит. Нужно полностью прекратить всю поддержку [Киева]!» — написал он.

«Тогда мы должны заставить Шольца прекратить помогать этому парню! Какая дерзость!» — поддержал его читатель Reiner P.

«Что он возомним о себе? Он постепенно пересекает черту! Мне он уже действительно больше не нравится. Уже давно мне он кажется подозрительным!» — также возмутился Frauke W.

«Обычно в таких случаях в министерстве иностранных дел теперь должны вызвать посла Украины и четко предупредить его. Я требую немедленного прекращения любой военной и финансовой помощи. Ради блага немецкого народа», — добавил читатель Didy H.

«Бездонная яма Зеленского. Он невыносим. Сейчас он несет ответственность за массовую гибель своих солдат. Только мирные переговоры помогут, но ему не хватает дипломатических способностей», — констатировал пользователь Helmut V.

Отметим, 9 февраля Зеленский заявил в интервью Der Spiegel, что ему якобы «приходится заставлять» Шольца оказывать помощь Киеву.