Москва, , 11:52 — REGNUM В центре Москвы из окна 7 этажа выпала 13-летняя девочка. С травмами школьницу доставили в больницу, об этом сообщил источник ИА REGNUM в Департаменте здравоохранения столицы.

Скорая помощь Дарья Драй © ИА REGNUM

Инцидент произошёл поздним вечером 7 февраля в Мещанском районе столица на Олимпийском проспекте. 7-классница находилась дома вместе с родителями. Больше двух недель девочка не ходила в школу из-за простуды и почти всё время проводила в своей комнате. Так было и в этот вечер. Около полуночи родители услышали странный шум из комнаты дочери и вошли внутрь. Но девочки внутри уже не было, выглянув в открытое окно, они увидели школьницу на земле и вызвали скорую.

«Нарядом скорой помощи несовершеннолетняя была доставлена в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, у неё диагностировали ушибы ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — рассказал собеседник агентства

Сейчас семью девочки проверяют правоохранительные органы, которые пытаются выяснить причины произошедшего. По предварительным данным, конфликтов у родителей с дочерью не было.