Вашингтон, , 11:51 — REGNUM 46-й президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что не видит разницы между двумя ожидаемо главными кандидатами от республиканцев, Дональдом Трампом и Роном Десантисом на предстоящих выборах, которые пройдут в 2024 году.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я, честно, не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом», — цитирует Байдена испанский телеканал Telemundo 10 февраля.

Стоит отметить, что губернатор штата Флорида Рон Десантис является твердым трампистом, а также сторонником жесткой иммиграционной политики, схожей с политикой 45-го президента США Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Джо Байден пока не принял окончательного решения о своем участии в 60-х президентских выборах в США.

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