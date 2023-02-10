Нью-Йорк, США, 10 февраля, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Западные страны не заинтересованы в скором завершении конфликта на Украине. Об этом 10 февраля заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА REGNUM Полигон НАТО

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Дипломат подчеркнул, что иностранным кураторам Киева выгодно, «чтобы Украина оставалась полигоном для испытаний западных систем вооружений, чтобы она выполняла функции ЧВК, которую Западу очень удобно использовать в своем геополитическом противостоянии с Россией».

«Стравливать соседние страны и воевать чужими руками ― это […] веками отработанная западная колониальная практика», ― подчеркнул в беседе с РИА Новости постпред.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский актёр и телеведущий Рассел Бренд заявил, что западные страны используют Украину в качестве «экспериментальной площадки для обкатки глобалистских штучек» — массовой слежки, цифровой идентификации, цифровой валюты центробанка. При этом, подчеркнул Бренд, Соединённым Штатам наплевать на украинский народ и по итогу Киев проиграет.