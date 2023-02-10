Киев, , 11:48 — REGNUM О взрывах в Киеве и в Харькове сообщает 10 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале сообщил, что над Голосеевским районом города сбита ракета и что найдены её обломки.

Также со ссылкой на очевидцев о взрыве в Харькове сообщает Klymenko Time.

Ранее ИА REGNUM сообщало о работе украинской системы ПВО в Киевской области.

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