В Киеве и Харькове прогремели взрывы
Киев, 10 февраля 2023, 11:48 — REGNUM О взрывах в Киеве и в Харькове сообщает 10 февраля украинский телеграм-канал «Политика страны».
Мэр Киева Виталий Кличко в своём телеграм-канале сообщил, что над Голосеевским районом города сбита ракета и что найдены её обломки.
Также со ссылкой на очевидцев о взрыве в Харькове сообщает Klymenko Time.
Ранее ИА REGNUM сообщало о работе украинской системы ПВО в Киевской области.
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