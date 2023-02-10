Нью-Йорк, США, , 11:37 — REGNUM Постпред РФ при ООН Василий Небензя выразил готовность Москвы рассмотреть предложения украинской стороны по урегулированию, но Киев в этом не заинтересован. Слова постпреда 10 февраля передают РИА Новости.

Василий Небензя Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы по-прежнему готовы рассмотреть серьезные предложения, учитывающие наши предложения и ситуацию «на земле», — сказал Небензя.

По его словам, российская сторона сейчас не видит никаких предпосылок к диалогу со стороны Киева. Кроме того, Украине не позволят идти на переговоры «западные кураторы».

«Именно они [западные страны], по сути и ведут с нами «прокси-войну» до последнего украинца», — добавил Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что боевые действия на Украине начались задолго до проведения специальной военной операции (СВО).