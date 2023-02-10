Москва, , 11:35 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветственное послание участникам XXXIV съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР).

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приветствую вас по случаю открытия XXXIV съезда Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России. <…> Отрадно, что с каждым годом российское фермерство наращивает свой потенциал, добивается впечатляющих успехов…» — говорится в распространенном сообщении, опубликованном 10 февраля на сайте Кремля.

Также глава государства отметил, что российские фермеры достойно продолжают традиции крестьянства, а также стремятся создавать наиболее качественную продукцию.

Ранее сообщалось, что фермеры в приграничных с Украиной странах испытывают трудности с продажей своей продукции из-за импорта зерна с Украины. Отмечается, что это привело к проблемам для фермеров из Польши, Венгрии, Болгарии, Чехии и Румынии.

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