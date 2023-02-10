В Киевской области сработала система ПВО
Киев, 10 февраля 2023, 11:35 — REGNUM Украинская система ПВО работает на территории Киевской области, сообщает 10 февраля телеграм-канал военной администрации региона.
«В Киевской области работает ПВО», — говорится в сообщении. Местные власти заявили об «угрозе масштабной ракетной атаки». В области отменили решение не отключать электроэнергию.
Также отмечается, что мэр города Бровары (Киевская область) Игорь Сапожко заявил, что «Укрэнерго» вернуло графики стабилизационных отключений.
По некоторым данным, в Броварах и в посёлке Козин прогремели взрывы.
Читайте ранее в этом сюжете: На Украине заявили о взрывах в Одесской и Кировоградской областях
Читайте развитие сюжета: В Киеве и Харькове прогремели взрывы