Киев, 10 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Украинская система ПВО работает на территории Киевской области, сообщает 10 февраля телеграм-канал военной администрации региона.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

«В Киевской области работает ПВО», — говорится в сообщении. Местные власти заявили об «угрозе масштабной ракетной атаки». В области отменили решение не отключать электроэнергию.

Также отмечается, что мэр города Бровары (Киевская область) Игорь Сапожко заявил, что «Укрэнерго» вернуло графики стабилизационных отключений.

По некоторым данным, в Броварах и в посёлке Козин прогремели взрывы.