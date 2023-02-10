Рига, , 11:35 — REGNUM Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в Латвии. Как сообщил двоюродный брат погибшего, бизнесмен Аркадий Пекаревский, это была «трагическая случайность».

Основатель и президент сети магазинов «Sela» Борис Остроброд © Автор: Шарифулин Валерий / ITAR-TASS

«Не стало Бориса Остроброда», ― написал Пекаревский.

Он уточнил, что предприниматель ехал на машине вдоль в Латвии, автомобиль соскользнул в воду и перевернулся, и он утонул.

Известно, что Остроброд будет похоронен в Израиле. Церемония прощания состоится 19 февраля.

Напомним, уроженец Свердловской области Борис Остроброд в 1990-е с семьей эмигрировал в Израиль и занялся бизнесом. Вместе со своим двоюродным братом Аркадием Пекаревским в 1991 году он создал бренд Sela.