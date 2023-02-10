Рига, 10 февраля, 2023, 11:35 — ИА Регнум. Основатель бренда одежды Sela Борис Остроброд погиб в Латвии. Как сообщил двоюродный брат погибшего бизнесмен Аркадий Пекаревский, это была «трагическая случайность».

Автор: Шарифулин Валерий / ITAR-TASS Основатель и президент сети магазинов Sela Борис Остроброд

«Не стало Бориса Остроброда», ― написал Пекаревский.

Он уточнил, что предприниматель ехал на машине вдоль озера в Латвии, автомобиль соскользнул в воду и перевернулся, и он утонул.

Известно, что Остроброд будет похоронен в Израиле. Церемония прощания состоится 19 февраля.

Напомним, уроженец Свердловской области Борис Остроброд в 1990-е с семьей эмигрировал в Израиль и занялся бизнесом. Вместе со своим двоюродным братом Аркадием Пекаревским в 1991 году он создал бренд Sela.