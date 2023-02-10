Мелитополь, 10 февраля, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В Запорожской области спецслужбами пресечена деятельность преступной группы, осуществлявшей рейдерские захваты зданий у предпринимателей и похищения. Об этом 10 февраля рассказал журналистам представитель спецслужб.

ИА REGNUM Российские спецслужбы пресекли деятельность преступной группы в Запорожской области

«Спецслужбами пресечена деятельность этнической организованной преступной группы, действующей на территории региона. Члены группировки специализировались на рейдерских захватах зданий и сооружений, разбойных нападениях, вымогательствах, похищениях людей, совершаемых в отношении представителей малого и среднего бизнеса, преимущественно владельцев фермерских хозяйств», — сказал он.

Также представитель спецслужб уточнил, что преступники активизировали свою деятельность после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3778998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

При этом он добавил, что в результате действий российских спецслужб были задержаны: главарь преступной группы Харебов Павел Автандилович (известный как Паша Осетин), а также четыре ее активных участника: Шейчук Алексей Александрович (Леша Боксёр), Лопата Алексей Викторович, Агаджанян Сурен Сергеевич и Мрадян Юрий Кароевич. Против задержанных 6 февраля возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте оружия.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3778998" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля на сходке криминальных авторитетов в ресторане «Гранада» в подмосковных Мытищах сотрудниками правоохранительных органов были задержаны 52 человека.