На Украине заявили о взрывах в Одесской и Кировоградской областях
Одесса, Украина, 10 февраля 2023, 11:20 — REGNUM Взрывы прогремели 10 февраля в Одесской и Кировоградской областях, сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».
О взрывах в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях также сообщает телеграм-канал «Рыбарь».
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Кременчуге (Полтавская область) сработали системы ПВО. По утверждению местных властей, взрывы прогремели также в Харьковской области.
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