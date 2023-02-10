Одесса, Украина, 10 февраля, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Взрывы прогремели 10 февраля в Одесской и Кировоградской областях, сообщает украинский телеграм-канал «Политика страны».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА Герань 2

О взрывах в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях также сообщает телеграм-канал «Рыбарь».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Кременчуге (Полтавская область) сработали системы ПВО. По утверждению местных властей, взрывы прогремели также в Харьковской области.