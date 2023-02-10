Москва, , 11:19 — REGNUM Большинство граждан России довольны работой Владимира Путина на посту президента страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого фондом «Общественное мнение».

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Так, 79% респондентов считают, что глава государства работает хорошо, 10% с ними не согласились. Затруднились с ответом 11% респондентов.

Своё доверие российскому лидеру выразили 76%. Не доверяющих президенту России оказалось 14% опрошенных. Ещё 10% затруднились с ответом.

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Добавим, что в опросе «ФОМнибус», который был проведён 3 — 5 февраля, приняли участие 1,5 тысячи респондентов от 18 лет и старше в 104 населённых пунктах 53 регионов России. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее, участников опроса фонда «Общественное мнение», которые доверяют президенту России Владимиру Путину, было 78%. Ещё столько же российский граждан посчитали, что глава государства хорошо справляется с работой на своём посту.