Вашингтон, 10 февраля, 2023, 11:12 — ИА Регнум. 80-летний президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отметил, что пока не готов принять решение об участии в будущих президентских выборах 2024 года. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала Telemundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я пока просто не готов принять это решение», — сказал Байден в пятницу, 10 февраля.

Напомним, что очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На 60-х выборах может быть избран 47-й президент американского государства.

Ранее Джо Байден ставил под сомнение свой визит в Польшу: «Я еще не решил, когда я поеду в Польшу, или даже то, точно ли я туда поеду», а также отрицал возможную поездку на Украину.