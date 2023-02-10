Государство расширило возможности российских компаний по увеличению прибыли
Москва, 10 февраля 2023, 17:41 — REGNUM С 2023 года доступ к возможностям нацпроекта «Производительность труда» получили российские компании без ограничений по отраслям экономики. Для того, чтобы как можно больше предприятий смогли оптимизировать производство и увеличить прибыль, разработан специальный порядок под гарантии субъекта, сообщили в Минэкономразвития РФ. К сведению: участники нацпроекта 2019–2021 года увеличили свою прибыль на 61 миллиарда рублей.
«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах. Если целевые показатели не будут достигнуты, регион компенсирует федеральному бюджету затраты», — пояснил замминистра экономического развития Мурат Керефов.
На проектном комитете региональные власти должны обосновать включение предприятия в нацпроект, отметив, какой эффект господдержка окажет на социально-экономическое развитие субъекта РФ.
Одновременно продолжает работу базовый порядок вступления в нацпроект. Претендовать на поддержку могут предприятия в сферах транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или обрабатывающей промышленности с выручкой более 400 млн рублей. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.
К примеру, красноярский машиностроительный завод «ОКБ «Микрон», выбрав в качестве пилотного проекта линию по производству вагонеток, которые используются в шахтах для транспортировки рудных материалов, за полгода участия в нацпроекте «Производительность труда» увеличил выработку на одного сотрудника на 33%. Это позволило предприятию дополнительно заработать около 20 млн рублей.
«Рабочие перестали тратить время на поиск инструмента, на лишние переходы, которые не нужны, на ожидание решения мастера, на доставку материалов и так далее. То есть устранив временные потери, мы дали возможность работникам завода сконцентрироваться на главном — непосредственно на производстве продукции», — пояснил суть изменений руководитель проекта ФЦК Алексей Штопенко.
Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на московском «Заводе Москабель» (ГК «Москабельмет») составил 46 миллионов рублей.
«Благодаря комплексу мероприятий и внедрённым изменениям на пилотном потоке на 7% сократилось время изготовления одного километра кабеля и на 24% уменьшился объем незавершенного производства. И для продолжения работы были выбраны наиболее эффективные направления, которые напрямую влияют на повышение производительности. Среди них — внедрение быстрой переналадки и повышение эффективности оборудования, оптимизация процессов внесения изменений по материалам на действующих продуктах, совершенствование внутренней логистики и другие. Уверен, результат не заставит себя ждать», — отмечает старший руководитель проекта ФЦК Евгений Скопцов.
«Благодаря нацпроекту «Производительность труда» и экспертам ФЦК за 6 месяцев нам удалось повысить производительность на 11%. Мы можем больше производить ключевую продукцию под растущие запросы наших заказчиков. Это отличный результат, но еще не предел. Нам есть всегда, куда расти и развиваться, а значит, мы будем использовать все возможности для улучшения показателей, тиражирования опыта и повышения производительности труда», — поделился генеральный директор «Москабель-Фуджикура» Сергей Гладких.
Совместно с ФЦК известный производитель шоколада — Кондитерская фабрика «Победа» на 18,5% увеличила выручку. По словам генерального директора компании Ольги Муравьевой, экономический эффект от работы экспертов ФЦК на предприятии составил более 260 млн рублей.
«По итогам 2022 года фабрика «Победа» смогла повысить производительность труда на 10,8%. Весь комплекс разработанных и внедренных мер дал впечатляющий эффект: себестоимость продукции на пилотных участках удалось сократить на 106,8 млн рублей, выручка от продажи шоколада и конфет с участков производства, которые вошли в проект, выросла на 156,3 млн рублей, а мероприятия по сокращению запасов и выстраиванию оптимального графика работы склада готовой продукции позволили высвободить 13,8 млн рублей оборотных средств». Это впечатляет», — комментирует руководитель проекта ФЦК Владимир Масленников.
Сумму увеличения полученной прибыли на 61 миллиард рублей участниками нацпроекта 2019–2021 годов министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину 30 ноября 2022 года, отметив, что это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.
Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, в России формируется современная производственная культура. Нацпроект призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.
Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений.
Сейчас Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в два раза.