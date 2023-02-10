Утвержден новый спецпорядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда»

Москва, , 17:41 — REGNUM С 2023 года доступ к возможностям нацпроекта «Производительность труда» получили российские компании без ограничений по отраслям экономики. Для того, чтобы как можно больше предприятий смогли оптимизировать производство и увеличить прибыль, разработан специальный порядок под гарантии субъекта, сообщили в Минэкономразвития РФ. К сведению: участники нацпроекта 2019–2021 года увеличили свою прибыль на 61 миллиарда рублей.

На московском «Заводе Москабель» (ГК «Москабельмет») Цитата с сайта производительность. рф

«Специальный порядок включения предприятий в нацпроект «Производительность труда» позволит увеличить объем выпускаемой продукции на всех этапах производственной цепочки: от сырья до конечного товара. Государственную поддержку окажут региональные центры компетенций в 60 субъектах. Если целевые показатели не будут достигнуты, регион компенсирует федеральному бюджету затраты», — пояснил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

На проектном комитете региональные власти должны обосновать включение предприятия в нацпроект, отметив, какой эффект господдержка окажет на социально-экономическое развитие субъекта РФ.

Одновременно продолжает работу базовый порядок вступления в нацпроект. Претендовать на поддержку могут предприятия в сферах транспорта, строительства, торговли, сельского хозяйства или обрабатывающей промышленности с выручкой более 400 млн рублей. Доля иностранного участия не должна превышать 50%.

К примеру, красноярский машиностроительный завод «ОКБ «Микрон», выбрав в качестве пилотного проекта линию по производству вагонеток, которые используются в шахтах для транспортировки рудных материалов, за полгода участия в нацпроекте «Производительность труда» увеличил выработку на одного сотрудника на 33%. Это позволило предприятию дополнительно заработать около 20 млн рублей.

«Рабочие перестали тратить время на поиск инструмента, на лишние переходы, которые не нужны, на ожидание решения мастера, на доставку материалов и так далее. То есть устранив временные потери, мы дали возможность работникам завода сконцентрироваться на главном — непосредственно на производстве продукции», — пояснил суть изменений руководитель проекта ФЦК Алексей Штопенко.

Красноярский машиностроительный завод «ОКБ «Микрон» Цитата с сайта производительность. рф

Экономический эффект от реализации нацпроекта «Производительность труда» на московском «Заводе Москабель» (ГК «Москабельмет») составил 46 миллионов рублей.

«Благодаря комплексу мероприятий и внедрённым изменениям на пилотном потоке на 7% сократилось время изготовления одного километра кабеля и на 24% уменьшился объем незавершенного производства. И для продолжения работы были выбраны наиболее эффективные направления, которые напрямую влияют на повышение производительности. Среди них — внедрение быстрой переналадки и повышение эффективности оборудования, оптимизация процессов внесения изменений по материалам на действующих продуктах, совершенствование внутренней логистики и другие. Уверен, результат не заставит себя ждать», — отмечает старший руководитель проекта ФЦК Евгений Скопцов.

«Благодаря нацпроекту «Производительность труда» и экспертам ФЦК за 6 месяцев нам удалось повысить производительность на 11%. Мы можем больше производить ключевую продукцию под растущие запросы наших заказчиков. Это отличный результат, но еще не предел. Нам есть всегда, куда расти и развиваться, а значит, мы будем использовать все возможности для улучшения показателей, тиражирования опыта и повышения производительности труда», — поделился генеральный директор «Москабель-Фуджикура» Сергей Гладких.

Совместно с ФЦК известный производитель шоколада — Кондитерская фабрика «Победа» на 18,5% увеличила выручку. По словам генерального директора компании Ольги Муравьевой, экономический эффект от работы экспертов ФЦК на предприятии составил более 260 млн рублей.

Кондитерская фабрика «Победа» Цитата с сайта производительность. рф

«По итогам 2022 года фабрика «Победа» смогла повысить производительность труда на 10,8%. Весь комплекс разработанных и внедренных мер дал впечатляющий эффект: себестоимость продукции на пилотных участках удалось сократить на 106,8 млн рублей, выручка от продажи шоколада и конфет с участков производства, которые вошли в проект, выросла на 156,3 млн рублей, а мероприятия по сокращению запасов и выстраиванию оптимального графика работы склада готовой продукции позволили высвободить 13,8 млн рублей оборотных средств». Это впечатляет», — комментирует руководитель проекта ФЦК Владимир Масленников.

Сумму увеличения полученной прибыли на 61 миллиард рублей участниками нацпроекта 2019–2021 годов министр экономического развития РФ Максим Решетников обозначил в своем докладе президенту РФ Владимиру Путину 30 ноября 2022 года, отметив, что это в 4,5 раза больше, чем государство потратило на национальный проект за тот же период.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Производительность труда», который курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов, в России формируется современная производственная культура. Нацпроект призван обеспечить 5%-ный ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.

Эксперты Федерального и региональных центров компетенций помогают бизнесу эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Тем самым производительность растет без значительных капиталовложений.

Сейчас Минэкономразвития прорабатывает предложения о продлении и расширении нацпроекта за периметр 2024 года. Предлагается открыть доступ к проекту для предприятий ЖКХ, туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Если решение будет принято, число участников нацпроекта увеличится в два раза.