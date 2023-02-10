Брянск, 10 февраля, 2023, 11:11 — ИА Регнум. Украинские военные второй раз за последние два дня атаковали международный аэропорт в Брянске. Об этом сообщил источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией.

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

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По данным источника, беспилотники со взрывчаткой в сторону воздушной гавани были запущены утром 10 февраля.

Источник отметил, что беспилотники, летевшие на малой высоте, были сбиты средствами ПВО РФ.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, 10 февраля системами противовоздушной обороны ВС РФ была отражена очередная атака ВСУ.

«Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», ― написал глава региона.

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На месте работают оперативные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 9 февраля в Брянской области российской системой противовоздушной обороны (ПВО) была отражена атака украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ атаковали территорию Стародубского муниципального округа с помощью девяти дронов. Все они были сбиты.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. По его словам, обломки украинского БПЛА упали на строящийся дом в Брянском районе. Владельцу дома будет возмещён ущерб.