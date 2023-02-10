Посол РФ Андреев: МИД Польши затягивает выдачу виз сотрудникам российского посольства

Варшава, , 11:10 — REGNUM К прекращению контактов с послом России и временным поверенным Белоруссии в Польше открыто склоняет весь находящийся на польской территории дипломатический корпус МИД Польши. Об этом 10 февраля рассказал посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире телеканала «Россия 24».

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

«МИД Польши в открытую склоняет здешний дипкорпус к разрыву контактов с послом России, временным поверенным Белоруссии», — сказал он.

Кроме этого, Андреев добавил, что также польский МИД затягивает выдачу виз сотрудникам посольства России, которые должны заменить тех, у кого заканчиваются командировки, и затрудняет страхование автотранспорта.

При этом посол РФ уточнил, что новой чертой российско-польских отношений в 2022 году стало создание Варшавой наиболее неблагоприятных условий для работы посольства и генеральных консульств России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что прибывшие в Николаевскую область польские наемники изнасиловали несовершеннолетнюю девушку.