Кременчуг, Украина, 10 февраля, 2023, 11:06 — ИА Регнум. Взрыв прогремел в городе Кременчуге (Полтавская область), сообщает 10 февраля телеграм-канал «Кременчуг. Главное».

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

«Над Кременчугом было слышно взрыв, — говорится в сообщении. — Предварительно, сработало ПВО».

Кроме того, начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин на фоне объявленной на Украине воздушной тревоги заявил о «ракетной опасности» в регионе.

«В Полтавской области работает ПВО», — написал он в своём телеграм-канале.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Полтавской области 10 февраля воздушная тревога была объявлена в 9:27 мск.