Москва, , 11:05 — REGNUM 800 млрд руб. привлекли МСП за счет механизмов гарантий в 2022 годуНа 68% вырос объем льготных кредитов с поручительствами участников Национальной гарантийной системы (НГС), выданных представителям малого и среднего бизнеса России в 2022 году. Как сообщает пресс-служба Корпорации МСП, сумма привлеченных в минувшем году кредитов составила 812,5 млрд рублей.

Центр «Мой бизнес» Пресс-служба администрации Липецкой области

Лидерами среди регионов по приросту финансовой поддержки малого и среднего бизнеса стали Краснодарский край (увеличил объем по сравнению с 2021 годом в 2,5 раза, до 31,8 млрд рублей), Москва и Нижегородская область с увеличением в 2 раза (139,4 млрд и 22,2 млрд рублей соответственно). За ними следует Башкирия, где за год объем финансовой поддержки вырос в 1,9 раза (до 21,1 млрд рублей). Всего господдержкой в рамках реализации нацпроекта по развитию малого и среднего бизнеса воспользовались свыше 44 тыс. предпринимателей.

«Число МСП, получивших данную меру поддержки, увеличилось в 2,5 раза», — рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов. По его словам, этого удалось достичь за счет совершенствования гарантийного механизма, расширения использования инструмента «зонтичных» поручительств, пересмотра требований к деятельности региональных гарантийных организаций.

«Важное значение имели также антикризисные изменения Банка России, внесенные в Программу стимулирования кредитования, — отметил первый вице-премьер. — Это позволило предпринимателям привлекать финансирование под проценты значительно ниже уровня ключевой ставки».

В отраслевом разрезе больше всего финансовой поддержки привлек малый и средний бизнес в обрабатывающих производствах (почти 187,5 млрд рублей, +65% к 2021 году) и сельском хозяйстве (55 млрд, +36%), сферах транспортировки и хранения (более 53 млрд и двукратный рост), гостиниц и общепита (около 19,5 млрд и прирост к прошлому году почти вдвое).

«В обновленной стратегии развития Корпорации МСП предусмотрен переход от объемов оказываемой поддержки к увеличению количества получателей, — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. — И для нас очень важно, что три четверти (более 40 тыс.) кредитных договоров с использованием инструментов НГС заключили микропредприятия. Их за последние два года стало втрое больше среди получателей финансовой поддержки. Одновременно примерно вдвое, до почти 8,5 тыс., выросло и число договоров с малыми предприятиями, получившими финансовую поддержку с использованием входящих в НГС организаций».