Донецк, 10 февраля, 2023, 10:59 — ИА Регнум. Группа военных вооружённых формирований Украины, которая направлялась на позиции ВСУ под Авдеевкой в качестве подкрепления, была уничтожена российской артиллерией. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

Уточняется, что руководство ВСУ 9 февраля направило в один из укрепрайонов для подкрепления подразделение украинских войск, которое было засечено российскими разведчиками, передавшими координаты врага артиллеристам, обстрелявшим противника из орудий «Гиацинт» калибра 152 мм.

Также указывается, что сделанная с применением тепловизора видеозапись свидетельствует о полном уничтожении группы военных вооружённых формирований Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что обстановка в Марьинке, где российским военнослужащим приходится проламывать оборону ВСУ, остаётся очень тяжёлой.