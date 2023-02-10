Турция, 10 февраля, 2023, 10:55 — ИА Регнум. В турецкой провинции Хатай в рамках аварийно-спасательной операции спасли семилетнюю девочку, пролежавшую под завалами 95 часов. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщает агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

«Обнаружив Асю под завалами здания, спасатели и пожарные муниципалитета Кютахья-Тавшанлы вытащили ребенка живым», — говорится в сообщении агентства.

Уточняется, что ребенка нашли под обломками многоквартирного жилого дома. Телеканал NDTV сообщает, что сотрудники индийских спасательных служб извлекли из-под завалов шестилетнюю Насрин.

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Ранее сообщалось, что в провинции Хатай также из-под завалов дома извлекли тела двух россиян — женщины и ребенка. Отмечается, что на данный момент продолжаются поиски оставшихся членов семьи.