Благовещенск, 10 февраля, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Обстановка в Марьинке в Донецкой Народной Республике (ДНР), где российским военнослужащим приходится проламывать оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ), остается очень тяжелой. Об этом 10 февраля заявил ТАСС советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Обстановка (в Марьинке) очень тяжелая, этот город долгое время превращался … в укрепрайон, — сказал Кимаковский на площадке «Амурмедиафорума-2023». — И поэтому приходится проламывать оборону противника».

При этом он добавил, что Марьинка в ближайшее время будет освобождена.

Как передавало ИА REGNUM, 10 февраля советник врио главы республики Ян Гагин сообщил, что все дороги рядом с городом Артёмовском находятся под огневым контролем российских войск.