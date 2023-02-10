Москва, 10 февраля 2023, 10:50 — REGNUM Ситуация на Запорожской АЭС стала значительно спокойнее после появления там представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Запорожская АЭС. Энергодар
Запорожская АЭС. Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никаких «инспекторов» МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет», — уточнил дипломат, подчеркнув, что на ядерном объекте находятся представители МАГАТЭ, которых пригласила российская сторона в связи с атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Алексей Полищук отметил, что заявления относительно якобы произошедших «взрывов» на прилегающей в ЗАЭС территории российская сторона рассматриваем как излишне нервную реакцию специалистов МАГАТЭ.

Ранее российский дипломат Алексей Полищук заявил, что украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.