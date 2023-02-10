Москва, , 10:50 — REGNUM Ситуация на Запорожской АЭС стала значительно спокойнее после появления там представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Запорожская АЭС. Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Никаких «инспекторов» МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет», — уточнил дипломат, подчеркнув, что на ядерном объекте находятся представители МАГАТЭ, которых пригласила российская сторона в связи с атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Алексей Полищук отметил, что заявления относительно якобы произошедших «взрывов» на прилегающей в ЗАЭС территории российская сторона рассматриваем как излишне нервную реакцию специалистов МАГАТЭ.

Ранее российский дипломат Алексей Полищук заявил, что украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.