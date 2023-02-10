Москва, 10 февраля, 2023, 10:50 — ИА Регнум. Ситуация на Запорожской АЭС стала значительно спокойнее после появления там представителей Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом в интервью РИА Новости заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Никаких «инспекторов» МАГАТЭ на Запорожской АЭС нет», — уточнил дипломат, подчеркнув, что на ядерном объекте находятся представители МАГАТЭ, которых пригласила российская сторона в связи с атаками со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, Алексей Полищук отметил, что заявления относительно якобы произошедших «взрывов» на прилегающей к ЗАЭС территории российская сторона рассматривает как излишне нервную реакцию специалистов МАГАТЭ.

Ранее российский дипломат Алексей Полищук заявил, что украинская сторона не заинтересована в создании защитной зоны вокруг Запорожской АЭС.